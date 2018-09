“Estou aqui para ganhar eleições. Mas se não ganhar, também não vou dificultar a vida a outra pessoa que ganhe. O Sporting hoje precisa de todos. E isto hoje é uma grande lição: seis candidatos chegaram ao fim, com muito rigor, com muita responsabilidade, com muito civismo e, portanto, o Sporting, nestas eleições, é que saiu vencedor, com o apoio de todas as candidaturas”, afirmou aos jornalistas o candidato da lista G.

Contudo, e após votar, Tavares Pereira ressalvou que, caso seja o próximo presidente, o clube ganhará mais vezes.

“É óbvio que se eu ficar, o Sporting ganha muito mais, porque a nossa experiência, a nossa responsabilidade, o nosso respeito, a nossa transparência já tem muitos anos. Não somos novos, somos pessoas com capacidade de organizar, de juntar a família, e é aí que o Sporting vai ganhar. Uma família unida, com grandes responsabilidades e não tenho dúvidas de que o Sporting vai voltar a ter aquilo que já teve: títulos e respeito”, assegurou.

Para Fernando Tavares Pereira, é fundamental que a “família Sporting” volte a ter aquilo que já teve em tempos: “Não nos podemos contentar com três campeonatos em 40 anos. É mau demais e é por isso que vim para servir o Sporting, dar títulos ao Sporting, e também dar a saúde financeira que o Sporting precisa, porque ganhando títulos e tendo uma boa academia, nós vamos conseguir vencer”, salientou o candidato da lista G.