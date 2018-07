O presidente da FIFA indicou hoje que o organismo regulador do futebol mundial vai analisar no próximo mês a possibilidade de antecipar o alargamento do Mundial de 32 para 48 seleções já a partir de 2022, no Qatar.

“Isso será analisado no próximo mês, em primeiro lugar, com as autoridades do Qatar, e depois com todas as restantes partes interessadas”, disse Gianni Infantino, em conferência de imprensa no Estádio Luzhniki, em Moscovo, onde no domingo as seleções de França e Croácia vão disputar a final do Mundial2018.

Infantino não precisou a data em que será anunciada uma decisão final sobre a antecipação do alargamento do Campeonato do Mundo — prevista para a edição de 2026, no Canadá, Estados Unidos e México –, adiantando apenas que ocorrerá “antes do início da fase de qualificação”.

O presidente da FIFA reafirmou que a próxima edição do Campeonato do Mundo vai realizar-se entre 21 de novembro e 18 de dezembro, “porque não é possível jogar futebol no Qatar em junho e julho”, meses em que habitualmente se realiza o torneio.