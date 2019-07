Com a aprovação da extensão, todos os documentos, calendários e prazos previstos inicialmente apresentados vão necessariamente ter de ser atualizados e, posteriormente, apresentados às nove federações interessadas em acolher o próximo Mundial.

Num comunicado, a FIFA dá conta que as respetivas federações têm até ao dia 04 de outubro para enviar os seus programas de candidatura, sujeitos à aprovação do conselho do organismo que rege o futebol mundial.

O presidente da FIFA, Gianni Infantino, expressou a sua satisfação ao ver concretizada uma medida que “estimula o crescimento” do torneio feminino.

“O grande sucesso do Campeonato do Mundo deste ano, em França, confirmou que é hora de aproveitar o entusiasmo em torno do futebol feminino para tomar medidas concretas que estimulem seu crescimento. Estou feliz por esta proposta se tornar realidade”, enalteceu.

Infantino acrescenta ainda que o alargamento é uma “verdadeira oportunidade” para mais seleções se qualificaram para a prova.

Brasil, Austrália, Argentina, Bolívia, Colômbia, Japão, África do Sul, Nova Zelândia e Coreia do Sul, com uma eventual associação à Coreia do Norte, são os países candidatos a acolher a edição de 2023.