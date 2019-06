O evento vai contar com várias ‘fan zones’ e cujas experiências de funcionamento servirão de lição para a organização.

Este ano e em 2020 disputam-se as últimas edições do mundial de clubes no atual formato, com os seis campeões continentais mais a equipa do país anfitrião, que, no caso, será o Al-Sadd de Jesualdo Ferreira, que entretanto foi substituído pelo ex-futebolista espanhol Xavi Hernández.

A partir de 2021, a competição receberá 24 clubes e será realizada apenas a cada quatro anos.

A Europa apura oito equipas, a América do Sul seis, Ásia, África e América do Norte, Central e Caraíbas três e a Oceânia apenas uma, sendo que cada continente define as regras.

O primeiro dos oito estádios afetos ao mundial foi inaugurado em maio, em Al Janoub, com capacidade para 40.000 espetadores.