“A necessidade de retomar as principais competições profissionais de clubes tomou prioridade. No entanto, é preciso que também consideremos as seleções, o futebol feminino, o campeonato nacional de divisões inferiores, além das competições juvenis e de base”, disse o responsável.

Numa carta extensa para as 211 federações-membro, acompanhada de um vídeo com as mesmas declarações, o responsável do futebol mundial falou de vários aspetos relacionados ao período que a modalidade atravessa com a pandemia da covid-19 - os jogos sem espetadores e a importância da saúde - e pediu solidariedade entre todos.

“É com um espírito construtivo, procurando sempre consultar para o bem de todo o futebol, que a FIFA tem trabalhado duro para apresentar uma solução positiva aos membros de seu Conselho nas próximas semanas”, acrescentou.

Na nota, o presidente da FIFA diz estão a ser trabalhadas as necessidades existentes e o apoio que o organismo poderá oferecer, numa base que quer de transparência entre a organização do futebol mundial e as federações.