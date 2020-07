Em causa estão as transferências do emblema londrino de Chuba Akpom para os gregos do PAOK (atualmente treinado por Abel Ferreira), e de Joel Campbell (ex-Sporting) para os italianos do Frosinone, em 2018, segundo os documentos a que a Associated Press (AP) teve acesso.

De acordo com a agência de notícias norte-americana, no âmbito do processo de investigação iniciado em janeiro pela FIFA, o Arsenal impôs condições nas cláusulas de venda destes dois jogadores que pressupunham uma penalização caso os clubes compradores os negociassem com outros emblemas de Inglaterra.

O comité disciplinar da FIFA considerou que a existência destas premissas influenciou o PAOK e o Frosinone ao nível laboral e das transferências dos jogadores, contrariando as regras da entidade que rege o futebol mundial.

Além da multa imposta, a FIFA avisou o Arsenal que se voltar a cometer irregularidades deste género, “o comité não vai ter outra opção senão impor sanções mais duras”.