Os estádios de FC Porto, Sporting e Benfica são os únicos com os mínimos de capacidade para acolherem jogos no Mundial2030, competição que Portugal organiza conjuntamente com Espanha e Marrocos.

Em 04 de abril, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, anunciou que o Estádio da Luz, em Lisboa, iria receber uma das meias-finais da competição.

“Portugal terá uma meia-final em conjunto com o país que não receber a final”, afirmou o líder federativo, adiantando que a FIFA exige que o recinto tenha no mínimo 60 mil lugares.

Entre os três estádios que acolherão a prova — dois em Lisboa (Estádio José Alvalade e Estádio da Luz) e um no Porto (Estádio do Dragão) – apenas o recinto do Benfica ultrapassa essa capacidade.

O Mundia2030 passará também por Argentina, Paraguai e Uruguai, que irão acolher três partidas do evento, como forma de celebrar o centenário da competição, cuja primeira edição decorreu no Uruguai, em 1930.