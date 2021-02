Filipe Albuquerque, campeão do mundo de resistência LMP2 e da Europa Le Mans Series, foi hoje agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito, quando foi recebido no Palácio de Belém pelo Presidente da República.

O piloto de Coimbra, já vencedor das 24 horas de Le Mans, foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa quatro dias depois de ter somado o seu segundo triunfo nas 24 horas de Daytona,m nos Estados Unidos. A Ordem de Mérito destaca os "atos ou serviços meritórios praticados no exercício de quaisquer funções, públicas ou privadas, que revelem abnegação em favor da colectividade". Após a cerimónia, Filipe Albuquerque expressou o seu orgulho pela homenagem: "Estou muito feliz por este momento e por ver o meu trabalho reconhecido pelo nosso Presidente. Levar a bandeira de Portugal pelo mundo é algo de que me orgulho bastante e ainda mais quando tenho a oportunidade de a hastear no lugar mais alto do pódio." "Os resultados que consegui nos últimos meses são únicos, dificilmente se repetem, mas a única coisa que posso assegurar é que vou continuar a trabalhar da mesma forma e a lutar por continuar a dar ao automobilismo nacional as vitórias que merece", disse ainda. Após receber a distinção, Filipe Albuquerque entregou a Marcelo Rebelo de Sousa um quadro simbólico da sua vitória nas 24h de Le Mans, no passado mês de setembro, onde se incluía as luvas que utilizou na prova.