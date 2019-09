“Vamos jogar contra um adversário moralizado e dificílimo, mas espero que a minha equipa faça o que tem de fazer e que tenha um bom comportamento para atacar o jogo com o pensamento de conseguir um bom resultado”, disse o treinador dos algarvios.

António Folha falava na conferência de antevisão do encontro que opõe o Vitória de Setúbal, 11.º classificado, com seis pontos, ao Portimonense, 14.º classificado, com quatro, agendado para domingo, às 18:00, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

O treinador assegurou que o Portimonense desloca-se a Setúbal “com a mesma motivação”, embora venha de um ciclo de três derrotas consecutivas, com Sporting (3-1), Moreirense (1-0) e FC Porto (3-2).

“Mantemos a motivação porque gostamos muito do que fazemos, mas é óbvio que trabalhar em cima de derrotas provoca algum desconforto. Esse desconforto não nos pode, porém, desviar do nosso caminho, que sabemos qual é, o de continuar a trabalhar com dedicação”, frisou.

António Folha assegurou ainda que a equipa “continua a trabalhar e a dar o máximo em todos os jogos, com os jogadores empenhados em dar o seu melhor para ajudar o coletivo”.