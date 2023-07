Deste novo máximo, 208.888 são praticantes masculinos e 15.613 são femininos, o que representa um aumento de 13.980 e 2.466 atletas, respetivamente, em relação à época anterior.

Entre os praticantes federados — atualmente são 217.379 – regista-se um crescimento de mais de 17 mil atletas do que no final da época passada, e um aumento próximo de 14% relativamente há cinco anos.

“Os indicadores de crescimento no sector feminino são notórios e situam-se na ordem dos 34% em relação à temporada 2018/19. Esta época fechou com 15.414 jogadoras federadas”, realçou a entidade presidida por Fernando Gomes, especificando que são mais 2.591 atletas do que em 2021/22.

O aumento do número de atletas federados na FPF tem sido uma constante, com exceção na época 2020/21, devido à pandemia covid-19. Nessa temporada, registou-se uma quebra para 127.223 praticantes, mas houve uma recuperação para 199.616 atletas logo na época seguinte.

De acordo com os dados apresentados pelo organismo federativo, dos 217.379 praticantes federados com que se terminou a época, 178.285 são de futebol, 37.143 de futsal e 1.597 de futebol de praia.

Na modalidade de Walking Football, que teve no último fim de semana na Cidade do Futebol a realização da sua primeira Festa Nacional, já são 354 os praticantes inscritos na FPF.