De acordo com a FPF, "em momento algum o capitão da Seleção Nacional, Cristiano Ronaldo, ameaçou deixar a equipa nacional durante o estágio no Catar".

Em causa está uma notícia do jornal desportivo Record, que adianta que Cristiano Ronaldo ameaçou sair da seleção numa conversa com Fernando Santos, na sequência do desaguisado que protagonizou com o selecionador nacional depois de ser substituído na partida com a Coreia do Sul e ao saber que não seria titular frente à Suíça nos oitavos de final.

A mesma notícia frisa, porém, que o avançado "acalmou-se, refletiu e mudou de ideias".

Segundo a FPF, "Cristiano Ronaldo constrói a cada dia um historial ímpar ao serviço da equipa nacional e do País que tem de ser respeitado e que atesta o inquestionável grau de compromisso com a Seleção".

A nota defende o jogador, destacando que "o grau de entrega do jogador mais vezes internacional por Portugal ficou novamente demonstrado — se necessário fosse — na vitória frente à Suíça, nos oitavos de final do Mundial 2022".

No que toca ao episódio que decorreu durante a partida com a Coreia do Sul, é visível nas imagens televisivas que Cristiano Ronaldo diz, no momento em que é substituído, “estás com uma pressa para me tirar do campo”, dirigindo-se, claramente, ao banco da seleção.

Na antevisão da partida com a Suíça, Fernando Santos admitiu que não gostou "mesmo nada" da reação do seu capitão.

“Há dois momentos. Num primeiro, repito o que disse após o jogo, quando fui à ‘flash’ e, depois, à conferência de imprensa. No campo, não ouvi nada, porque ele estava muito longe. Ele estava a discutir com o jogador da Coreia. Num segundo momento, vi as imagens na televisão e não gostei [do que viu]. Não gostei mesmo nada”, afirmou o técnico.

Apesar de não ter gostado da atitude do avançado, o selecionador assegurou que o assunto foi resolvido “dentro de casa”.