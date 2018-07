Os comandados de Didier Deschamps querem acabar com 20 anos longe da 'douradinha' num dos melhores momentos futebolísticos do país que vive do bom futebol de uma geração liderada pelos talentos de Antoine Griezmann e Mbappé.

"Não há nada mais bonito como jogador do que uma final do Mundial", disse Deschamps na conferência de imprensa deste sábado, afirmando que vai transmitir aos jogadores uma"boa dose de serenidade, confiança e concentração".

A Croácia, na sua quinta participação em Mundiais desde que o país se tornou independente, após a dissolução da antiga Jugoslávia, em 1991, conta com a dupla Modric-Ivan Rakitic no meio de campo e o guerreiro Mario Mandzukic para cansar a defesa adversária.

Num Campeonato do Mundo em que as grandes estrelas ficaram pelo caminho, como Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e Iniesta, França e Croácia mantiveram-se vivas graças à qualidade dos seus jogadores e a um futebol sólido.

"É um sonho de pequenino, todos os jovens querem jogar um Mundial e uma final. Queremos levantar a taça e não importa se eu marco ou não. Só quero o troféu", disse na sexta-feira Griezmann, autor de três tentos no torneio.

"Estamos muito perto de chegar ao troféu e queremos tocá-lo. Mas antes de tocá-lo existem 90 minutos, ou talvez 120. É preciso dar tudo, acho que é o jogo das nossas vidas", declarou Blaise Matuidi em conferência de imprensa este sábado.

Modric, candidato a levar o prémio de melhor jogador do Mundial para casa, garantiu que "ninguém nos esperava na final, mas não vamos parar agora. Daremos o nosso melhor para levar este troféu".

"Passei por muitas coisas duras na minha vida. O mais importante é não nos rendermos nunca, confiar em nós mesmos e continuar a lutar", assegurou o médio do Real Madrid na conferência de imprensa de antevisão da final.

créditos: RONALD WITTEK/EPA

A batalha tática que se adivinha

A França chega ao jogo decisivo após ter eliminado a "Geração Dourada" da Bélgica, com uma magra vitória por 1-0. Já a Croácia precisou de um prolongamento para conseguir carimbar a vaga na final ao vencer a Inglaterra por 2-1.

Com uma defesa liderada Raphael Varane e Samuel Umtiti, e com a segurança de Hugo Lloris debaixo da trave, a França sofreu apenas quatro golos em seis jogos, enquanto a Croácia é o segundo ataque mais goleador ao ter feito abanar as redes por 12 ocasiões 12, estando apenas atrás da Bélgica (14).