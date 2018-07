O futebol suíço cresceu muito graças aos jogadores de origens estrangeiras, com casos curiosos até dentro da mesma família, como na casa dos Xhaka, com Granit a ter decidido jogar pela Suíça e o seu irmão Taulant pela Albânia, o país onde estão as suas raízes familiares.

Rakitic nasceu em Rheinfelden, no cantão de Argóvia, perto da Basileia. Cresceu em Möhlin, uma pequena cidade de 11 mil habitantes, onde o seu pai, refugiado da guerra na Jugoslávia, criou em 1993 o clube NK Pajde Möhlin, onde Ivan começou a jogar futebol.

Mais tarde, com 19 anos juntou-se aos suíços do Basileia, passando depois pelos alemães do Schalke 04. Sem nunca lhe perder o rasto, a Federação Suíça de Futebol acompanhou sempre de perto a evolução do jogador.

"O potencial estava ali, não havia dúvidas sobre ele nas seleções suíças. Lutámos para que ele ficasse connosco", declarou à AFP Bernard Challandes, então técnico da seleção juvenil da Suíça.

Rakitic com a camisola helvética? Só em amigáveis

Naquela época, o regulamento era diferente e um jogador que disputava uma partida oficial com uma seleção juvenil não podia, no futuro, optar por defender as cores de outro país.

"Isso sempre foi claro e explicou o facto de [Rakitic] ainda não ter tomado a sua decisão, na altura. Dessa forma, ele era convocado apenas para as partidas amigáveis", explica Challandes, agora técnico do Kosovo.

Em setembro de 2007, Rakitic finalmente estreou-se com a Croácia e desde então defendeu o país em dois Europeus e dois Mundiais.

"Sei de onde venho. Cresci na Suíça, estou orgulhoso de ter jogado pela Suíça nos juvenis", explicou Rakitic numa entrevista recente ao jornal suíço Le Temps.

"Estava decidido a jogar com a Croácia e não com a Suíça", acrescentou. E comunicou isso aos técnicos suíço, Köbi Kuhn, e croata, Slaven Bilic.

É caso para dizer que se há 11 anos a decisão tivesse sido outra, muito provavelmente Rakitic teria ficado pelos oitavos-de-final neste Mundial, eliminatória em que a seleção helvética caiu diante da Suécia. Estaria, pelo menos, muito mais longe de fazer história.

"Tem tudo e nada"