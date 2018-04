O português Frederico Morais vai defrontar Frederico Morais o norte-americano Kolohe Andino e o havaiano Ezekiel Lau na primeira ronda em Margaret River, da terceira etapa do circuito mundial de surf.

‘Kikas’, 11.º do ‘ranking’ mundial, vai disputar o acesso direto à terceira eliminatória frente a Andino, 22.º da hierarquia, e a Lau, 17.º, no 11.º ‘heat’ do campeonato australiano.

O português chegou aos quartos de final em Bells Beach, depois de ter iniciado o circuito com o 13.º lugar na Gold Coast, onde eliminou Lau na repescagem.

Morais e Lau voltaram a defrontar-se em Bells Beach, com vantagem para Lau, que, depois de ter eliminado o compatriota e bicampeão John John Florence, venceu a bateria da quarta ronda, que ditou ainda a qualificação para os ‘quartos’ do surfista luso.

No The Margaret River Pro, cujo período de espera decorre entre quarta-feira e 22 de abril, John John vai começar a defender o título conquistado em 2017 frente aos australianos Wade Carmichael e Mikey Wright, ‘wildcard’ que o derrotou na Gold Coast, enquanto Julian Wilson, atual líder do circuito, vai defrontar o compatriota Dave Delroy-Carr e o brasileiro Jesse Mendes.

Esta vai ser a primeira prova sem o australiano Mick Fanning, campeão do mundo em 2007, 2009 e 2013, que se retirou em Bells Beach e vai ser substituído nas restantes provas pelo sul-africano Michael February, enquanto o norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão, permanece lesionado, cedendo o seu lugar ao brasileiro Miguel Pupo.