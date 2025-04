Verstappen conseguiu ficar na frente de Lando Norris por apenas 0.012s, naquela que é a sua primeira pole position em 2025, depois de no GP da Austrália e da China a primeira posição na qualificação ter ficado para os homens da McLaren.

“Tentámos o melhor que pudemos para conseguir a melhor afinação possível do carro mas não foi fácil. A cada sessão fomos fazendo pequenas melhorias e penso que foi aí que conseguimos fazer a diferença. A última volta foi prego a fundo. Aqui, ir no limite, ou até um pouco além, acaba por pagar dividendos”, explicou o atual campeão do mundo.

Charles Leclerc (Ferrari) foi quarto classificado, a sua melhor posição do ano depois de um sétimo e sexto posto na grelha nas duas primeiras corridas, na frente de George Russell (Mercedes). O outro piloto da Mercedes, Kimi Antonelli, ficou na sexta posição na frente de Isack Hadjar (Racing Bulls) sendo que Lewis Hamilton (Ferrari) foi oitavo em Suzuka.

Numa das grandes notícias que antecederam o GP do Japão, a Red Bull Racing fez regressar Liam Lawson à Racing Bulls, promovendo em sentido contrário Yuki Tsunoda. O japonês, no circuito caseiro, vai sair apenas da 15.º, curiosamente, ficando atrás de Lawson, que na qualificação foi 14.º, a sua melhor qualificação de 2025.

A corrida é já este domingo. São 53 voltas ao circuito de 5.807 quilómetros, a partir das 6h, hora de Portugal. Lando Norris chega na liderança do campeonato, com 44 pontos, mais oito do que Verstappen, que é segundo.