O português Frederico Morais foi hoje eliminado na quarta ronda do Corona Open J-Bay, da sexta etapa do circuito mundial de surf, e terminou a prova sul-africana no nono lugar.

Frederico Morais, 21.º lugar do circuito, conquistou 12,9 pontos (7,5 e 5,4), que foram insuficientes perante os registos dos australianos Julian Wilson (13,66), líder do ‘ranking’, e Wade Carmichael (13), 14.º e que também foi eliminado. Em 2017, ‘Kikas’ obteve o melhor desempenho da sua carreira, ao chegar à final da prova sul-africana em 2017, quando perdeu a bateria frente ao brasileiro Filipe Toledo. Com o nono posto em Jeffreys Bay, o português continua a ter como melhor resultado o quinto lugar em Bells Beach, tendo terminado as etapas do Rio de Janeiro, da Gold Coast e de Keramas, em Bali, no 13.º posto e no 25.º a prova iniciada em Margaret River e completada em Uluwatu, também em Bali.