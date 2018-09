O português Frederico Morais terminou hoje no 12.º lugar o primeiro dia da estreia da piscina de ondas de Lemoore no circuito mundial de surf, em Lemoore, nos Estados Unidos.

‘Kikas’, 20.º do ‘ranking’, somou 12,23 pontos no arranque do Surf Ranch Pro, da oitava etapa do circuito, que é disputado num formato sem confrontos entre surfistas, mas com a oportunidade de cada um enfrentar quatro ondas.

A pontuação do cascalense resultou da sua primeira onda, uma esquerda pontuada com 6,13, e da quarta e última, uma direita, avaliada em 6,1, um resultado que o deixa provisoriamente fora dos oito finalistas da competição, quando apenas metade dos 36 surfistas já experimentaram a onda californiana.

Frederico Morais vai completar a primeira fase no sábado, com mais duas ondas, uma esquerda e outra direita.

O norte-americano Kelly Slater, 11 vezes campeão do mundo e que idealizou esta onda, conquistou 14,57 pontos (6,07 e 8,5) e segue na liderança do campeonato, que termina no domingo.