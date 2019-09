O tenista português Frederico Silva, 282.º do 'ranking' mundial, foi hoje eliminado nos oitavos de final do 'challenger' de Jinan, na China, ao perder com o australiano Max Purcell, 237.º.

Frederico Silva ganhou o primeiro 'set' por 6-2, mas, depois, foi batido por 6-4 e 6-3 pelo 14.º cabeça de série, num embate que durou duas horas e 17 minutos. Nos 'quartos' da prova em piso duro, Purcell vai encontrar o chinês Zhizhen Zhang, 397.º da hierarquia.