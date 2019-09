"A situação financeira está muito melhor do que estava em setembro de 2018. É a ideal? Não e isso limita-nos no mercado, claro. A reestruturação financeira é um processo longo e muito duro, mas leal, que estamos a ter com os bancos. Defendemos os nossos interesses e os bancos os deles, está prestes a finalizar e temos boas expectativas destas negociações, mas não posso entrar em detalhes", disse, numa entrevista de 50 minutos à Sporting TV realizada na Academia do clube, em Alcochete.

Frederico Varandas, que tomou posse como presidente do Sporting em 09 de setembro de 2018, disse que o balanço do seu primeiro ano de mandato "é muito positivo".

"Encontrámos um clube estilhaçado, os cinco principais jogadores tinham rescindido sem compensação financeira e desportiva, tínhamos necessidades de tesouraria de 100 milhões de euros, 42 dos quais a clubes que ninguém pagou e tivemos que pagar nós", começou por explicar.

Varandas lembrou que, para isso, teve que fazer um empréstimo obrigacionista e a securitização do contrato da NOS em pouco tempo.