"O Sporting, tal como o grupo Stromp, também não fechou portas nem parou a atividade, mesmo num ano marcado pela pandemia, mesmo num ano talvez dos mais desafiantes da história do Sporting, o Sporting aproveitou cada minuto deste ano", afirmou o líder ‘leonino', numa curta intervenção na Sporting TV durante a emissão dedicada à entrega dos prémios Stromp.

Frederico Varandas considerou que esta ano foi “duro”, mas garantiu que o clube deu passos para estar mais próximo do Sporting que “todos os sócios sonham”.

"Não parámos de fazer as medidas estruturantes e as medidas essenciais para a modernização do clube, para o reforço da marca Sporting, para o reforço da Academia Sporting, e para tornar as equipas do Sporting cada vez mais competitivas. Foi um ano duro? Foi. Mas foi um ano que nos preparou para o futuro. E não temos dúvidas algumas que o Sporting está cada vez mais próximo do Sporting que todos os sócios sonham e idealizam", referiu.

Na quinta-feira, em comunicado, o grupo de adeptos do Sporting divulgou a lista dos 16 premiados de 2020, entre os quais constam o judoca Jorge Fonseca e a karateca Catarina Rodrigues, pelas medalhas conquistadas nos campeonatos europeus das respetivas modalidades.

O defesa central uruguaio Sebastián Coates é o futebolista do ano do Sporting, anunciou o grupo de adeptos do clube, que distinguiu Nuno Mendes como a revelação de 2020.

O hoquista espanhol Pedro Gil e a luso-camaronesa Auriol Dongmo, recordista nacional e que recentemente alcançou mínimos para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 no lançamento do peso, foram eleitos atletas do ano.

A distinção de treinador do ano de 2020 foi para Luís Magalhães, técnico da equipa principal de basquetebol do clube, enquanto o avançado da formação de juvenis Youssef Ramalho Chermiti recebeu o prémio Academia.

Na impossibilidade de realizar a tradicional gala anual, devido à pandemia de covid-19, os galardoados na 58.ª edição dos prémios Stromp já receberam as suas distinções.

Lista dos 16 premiados:

- Atletas do ano: Pedo Gil (hóquei em patins) e Auriol Dongmo (atletismo).

- Futebolista: Sebastián Coates (futebol masculino).

- Revelação: Nuno Mendes (futebol masculino).

- Academia: Sporting - Youssef Ramalho Chermiti (futebol).

- Técnico: Luís Magalhães (basquetebol).

- Dirigente: Miguel Afonso (vogal do Conselho Diretivo).

- Coordenador: Márcia Ferreira (desporto adaptado).

- Dedicação: Jorge Maia Patinho (basquetebol de formação).

- Sócio: Henrique Salgado.

- Saudade: Romeu Branco, José Cordeiro de Castro e António Aguiar de Matos (todos a título póstumo).

- Especial funcionário: Amália Alves (tesouraria do Sporting).

- Europeu (por inerência): Jorge Fonseca (judo) e Catarina Rodrigues (karaté).