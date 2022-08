O lateral direito, de 33 anos, viu a sua saída de Espanha, onde jogou maioritariamente no Celta de Vigo (2015/2918) e no Valência (2018 a janeiro deste ano), ser oficializada pelos ‘colchoneros’, que tinha reforçado no início do ano.

“Desde o Atlético desejamos-te os maiores êxitos nesta nova etapa da tua carreira”, sublinhou o clube madrileno na sua página oficial em relação à saída do defesa, que tinha mais um ano de contrato.

Em maio de 2011, o Benfica, então treinado por Jorge Jesus, anunciou a chegada do dinamarquês, mas Wass nunca chegou a disputar qualquer jogo oficial pelos ‘encarnados’, sendo inicialmente, em 2011/12, emprestado ao Evian, e depois transferido a título definitivo.

Depois de França, o jogador, que conta com 43 internacionalizações com a principal seleção da Dinamarca, notabilizou-se na Liga Espanhola, ao serviço do Celta de Vigo e do Valência.