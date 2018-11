O futebolista francês Samuel Umtiti será submetido a um tratamento "conservador" no joelho esquerdo, em Doha, no Qatar, não sendo necessário cirurgia, informaram hoje os serviços médicos do FC Barcelona, no sítio oficial na Internet.

"Samuel Umtiti seguirá a ter um tratamento conservador para resolver o desconforto no joelho esquerdo. O jogador irá para Doha, onde a terapia será seguida sob a supervisão dos serviços médicos do clube durante as próximas semanas", revelou o clube, no qual atua o defesa português Nélson Semedo. O jogador, com uma lesão na cartilagem do joelho esquerdo, perdeu esta temporada 10 jogos: seis da Liga Espanhola, três da Liga dos Campeões e um da Taça do Rei.