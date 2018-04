“O Atlético de Madrid-Sporting vai ser um jogo muito especial para Paulo Futre. O ex-futebolista verá hoje como as duas equipas da sua vida se enfrentam num bonito duelo (…). Desta forma, minutos antes do encontro, o astro português vai ser homenageado no Wanda Metropolitano e vai devolver todo o carinho granjeado pelos adeptos dos dois clubes”, lê-se num comunicado dos ‘colchoneros’.

Sporting e Atlético de Madrid defrontam-se hoje, no Wanda Metropolitano, em Madrid, a partir das 20:05 (hora de Lisboa), em jogo da primeira mão dos ‘quartos’. O segundo encontro está marcado para dia 12, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

“O ex-futebolista português vai ser o embaixador da eliminatória, apelando a que os adeptos desfrutem deste grande embate com o máximo ‘fair play’ e que apoiem ‘como sempre as suas equipas, com todo o carinho e a máxima paixão’, para contribuir que os jogos ‘sejam uma festa em Madrid e em Lisboa”, acrescenta o clube madrileno.

Futre, de 52 anos, cumpriu a sua formação no Sporting, antes de rumar ao FC Porto, no qual jogou três temporadas. Seguiram-se seis épocas nos ‘colchoneros’, antes de ingressar no Benfica e de vestir as camisolas de Marselha, Reggiana, AC Milan, West Ham e Yokohama Flugels.