O duelo entre a experiente equipa das ‘quinas’, campeã europeia e mundial em título, e a ‘novata’ Finlândia está agendado para as 17:00 locais (16:00 em Lisboa), sendo a partida que abre os ‘quartos’ do torneio continental, na Ziggo Dome, em Amesterdão.

Na fase de grupos, os comandados de Jorge Braz almejaram o pleno, com nove pontos, resultantes das vitórias à Sérvia (4-2), Países Baixos (4-1) e Ucrânia (1-0), ao passo que a Finlândia terminou no segundo posto do grupo B, com quatro, somados na vitória à Eslovénia (2-1) e no empate com a Itália (3-3), tendo perdido com o Cazaquistão (6-2).

Portugal e Finlândia já se defrontaram três vezes, com saldo positivo para os lusos — duas vitórias e um empate -, mas, na memória, está ainda essa igualdade (2-2) com os nórdicos, na recente qualificação para o Mundial2021, que Portugal viria a conquistar.

Faz hoje precisamente dois anos desde esse confronto, na Póvoa de Varzim, em que a Finlândia esteve a vencer por 2-0, mas Bruno Coelho (39) e Cardinal (40) ‘salvaram’ a formação portuguesa do desaire nos derradeiros instantes da partida de apuramento.

Os outros dois encontros também decorreram em fases de qualificação, o primeiro em 2009, de apuramento para o Europeu2010, com triunfo de Portugal por 2-1, enquanto, no ‘caminho’ para o Europeu2018, os lusos golearam de maneira convincente, por 5-1.

Também hoje se disputa outro jogo dos quartos de final da prova, entre o Cazaquistão, vencedor do grupo B, com sete pontos, e a Ucrânia, que terminou na segunda posição do agrupamento de Portugal, com três pontos, a partir das 20:00 (19:00), no mesmo local.

Na terça-feira, realizam-se os últimos encontros desta fase (Rússia-Geórgia e Espanha-Eslováquia), também na Ziggo Dome, às 17:00 (16:00) e 20:00 (19:00), respetivamente.