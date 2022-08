O português Gabriel Lopes conquistou hoje, em Roma, a medalha de bronze na final dos 200 metros estilos dos Campeonatos da Europa de natação, com a marca de 1.58,34 minutos.

O nadador da Louzan, que tinha sido o mais rápido tanto nas eliminatórias como nas meias-finais e se apresentou na pista mais central, a quatro, melhorou o seu máximo pessoal em 22 centésimos, aproximando-se do recorde nacional, de Alexis Santos (1.58,19).

O novo campeão europeu é o húngaro Hubert Koos (1.57,72), à frente do italiano Alberto Rozzeti (1.57,82).

Também hoje, João Costa foi quinto nos 100 metros costas, com 54,01 segundos, e Ana Catarina Monteiro sétima nos 200 metros mariposa, com 2.10,79 minutos.

Portugal conseguiu nas piscinas do Foro Italico de Roma a sua melhor prestação de sempre em Campeonatos da Europa de natação, com nove presenças em finais (mais quatro do que em Glasgow2018) e duas medalhas de bronze (a de hoje e a de Diogo Ribeiro 50 metros mariposa, elevando o total de sempre para quatro).