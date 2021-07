Em causa está um equipamento descrito como complexo aquático de formação que o presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, chamou de “centro de alto rendimento de natação”.

A proposta submetida pela maioria socialista foi aprovada por unanimidade, com o vereador do PSD Cancela Moura a considerar que “a polivalência deste equipamento também poderá reforçar a vertente de formação e o apoio a associações e à Terceira Idade”.

O projeto inclui vários tanques de água, sendo um deles com seis pistas de 25 metros e outro com duas pistas e 50 metros, ou seja, de acordo com as necessidades de práticas olímpicas.

Soma-se um terceiro tanque com pista de 10 metros destinado a crianças.

Os tanques de 25 e 50 metros serão construídos lado a lado para dar resposta a requisitos competitivos.

O espaço será para edificar ao lado do parque da Lavandeira, em terreno da Câmara Municipal, mas o investimento será de privados, foi hoje descrito.

A ideia é que o concurso agora de concessão se multiplique num concurso de construção e de exploração do espaço por 40 anos.

Eduardo Vítor Rodrigues referiu que pretende que esta seja “uma piscina de âmbito regional” e garantiu que a autarquia será responsável pela área social, nomeadamente pela gestão e patrocínio do uso por parte das escolas e associações locais.

“A malha urbana do Grande Porto está carecida de piscinas desta natureza. No Porto existe a do Fluvial e depois faltam alternativas. Fizemos um estudo económico que nos apontou para o caminho da concessão”, descreveu aos jornalistas Eduardo Vítor Rodrigues no final da reunião camarária que decorreu esta manhã.

O autarca somou como mais-valia do projeto o facto do equipamento poder vir a ser usado como centro de treinos pelos bombeiros.