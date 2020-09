Os dois jogadores lesionaram-se no sábado passado, num jogo particular diante do Farense (vitória por 2-0), realizado no Estádio Municipal de Braga.

Segundo o boletim clínico publicado hoje pelos minhotos, o internacional argentino sofreu uma lesão muscular nos isquiotibiais direitos, prevendo-se uma paragem mínima de quatro a cinco semanas.

Sem prognóstico de tempo de paragem, Paulinho apresenta uma mialgia de esforço no adutor esquerdo e “será avaliado dia a dia”, estando em dúvida para o jogo com os ‘dragões’.

Já o avançado Rui Fonte continua a cumprir o plano específico de recuperação pós-cirúrgica para debelar a lesão grave no joelho esquerdo contraída em meados de julho.