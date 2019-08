A concretização da transferência aconteceu um dia depois de o emblema minhoto ter anunciado que decorriam negociações com o FC Porto para a transferência a título definitivo de Galeno, de 21 anos.

“Estou muito feliz. É uma proposta muito difícil de não aceitar. Sei da grandeza do Sporting de Braga, espero ser feliz aqui e espero ajudar a equipa a conquistar os objetivos do clube. (...) Não pensei duas vezes porque entendo que o Sporting de Braga é o melhor para mim neste momento da carreira e por isso estou muito feliz por estar aqui”, afirmou o jogador, citado no site oficial do clube.

Galeno jogou na época passada no Rio Ave por empréstimo do FC Porto, clube a que chegou em 2016/17 para alinhar na equipa B. No ano seguinte, dividiu a temporada entre as equipas principal e secundária dos ‘dragões’, antes de ser emprestado ao Portimonense.

“Na época passada fiz uma grande época e espero dar continuidade ao bom trabalho no Sporting de Braga. Vou ajudar a equipa, usando todas as minhas forças dentro de campo. Vou dar tudo de mim para conquistarmos os objetivos”, acrescentou o brasileiro.