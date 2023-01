O internacional galês Gareth Bale, que se notabilizou no Tottenham e no Real Madrid, anunciou hoje a sua retirada do futebol profissional, aos 33 anos, seis meses após ter assinado pelo Los Angeles FC, da Liga norte-americana (MLS).

"Depois de uma cuidadosa e profunda reflexão, anuncio a minha retirada imediata do futebol internacional e de clubes", escreveu o atleta, nas redes sociais. Bale chegou ao Los Angeles FC em junho de 2022, onde ganhou ritmo para representar a sua seleção no Mundial2022, tendo a equipa galesa ficado pela fase de grupos, com um só ponto num grupo com a Inglaterra, Irão e Estados Unidos. "Sinto-me incrivelmente sortudo por ter realizado o meu sonho de jogar o desporto que amo. Deu-me, verdadeiramente, alguns dos melhores momentos da minha vida", assumiu Bale. O jogador revela que jogar e capitanear o País de Gales em 111 ocasiões "foi verdadeiramente um sonho tornado realidade". "Desde o meu primeiro toque pelo Southampton, até ao meu último pelos LAFC e tudo pelo meio, construí uma carreira a nível de clubes pela qual tenho imenso orgulho e gratidão", vincou Bale, que participou em 13 partidas e marcou três golos pelos californianos, ajudando-os a conquistar a última edição da MLS. Pela sua seleção, Bale atingiu as meias-finais do Euro2016, caindo ante Portugal (2-0), que ganharia a final à França, em pleno Stade France. O avançado fez a formação no Southampton, pelo qual se estreou pela equipa principal em 2006, na altura ainda como lateral esquerdo, antes de rumar ao Tottenham em 2007. Representou os 'spurs' durante seis épocas, até 2013, altura em que rumou ao Real Madrid, protagonizando, então, a transferência mais cara da história da modalidade, por 101 milhões de euros. Nas nove temporadas em que esteve ligado ao Real Madrid — apenas interrompidas por um empréstimo ao Tottenham (2020/21) – conquistou três ligas espanholas, uma Taça de Espanha, uma Supertaça espanhola, cinco ligas dos campeões, três mundiais de clubes e duas supertaças europeias.