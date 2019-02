O tenista português Gastão Elias, nono cabeça de série, foi hoje eliminado nos oitavos de final do torneio indiano de Chennai, ao perder em três 'sets' com o australiano James Duckworth, sétimo pré-designado da prova do circuito 'challenger'.

Gastão Elias, 246.º classificado do 'ranking' mundial, entrou bem no encontro, tendo-se imposto no primeiro parcial, por 6-4, mas concedeu os dois seguintes ao australiano, posicionado cinco lugares acima na hierarquia da ATP, em 241.º, ambos por 7-5, após duas horas e 30 minutos de confronto. O encontro de Chennai, em piso duro, foi o segundo em que os dois tenistas se defrontaram, tendo o português saído vencedor do primeiro embate, também em três 'sets', por 6-7 (5-7), 6-1 e 6-1, no torneio de Itajai, no Brasil, em abril de 2013.