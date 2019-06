Campeões olímpicos, vencedores da America’s Cup (Taça América) e da Volvo Ocean Race (VOR) e alguns dos mais galardoados campeões mundiais vão estar, a partir de hoje até domingo, 30, em Lagos para disputar o campeonato mundial de GC32, prova que decorre em simultâneo com a 2ª etapa do circuito da classe dos catamarãs voadores e que passa, pelo segundo ano consecutivo, pelas águas do barlavento algarvio.

A prova conta com nomes como Glenn Ashby, skipper australiano da Emirates Team New Zealand, que integrou a equipa campeã em título da America’s Cup (2017) e vencedor do Mundial CG32 2018, a bordo da Team Tilt ou Sir Ben Ainslie, britânico, velejador olímpico mais medalhado de sempre, com quatro medalhas de ouro e uma de prata e vencedor a Taça América (Oracle Team USA), que terá a bordo do INEOS Rebels UK um vencedor da VOR, prova de circum-navegação, o neozelandês Luke Parkinson (com o Abu Dhabi Ocean Racing), além dos ouros olímpicos Giles Scott’s Finn (Rio 2016) e de Iain Jensen (Londres 2012 e Rio 2016).

De referir ainda o suíço Arnaud Psarofaghis, que estará à frente da super equipa helvética (duas vezes vencedora da America’s Cup) Alinghi, Adam Minoprio, neozelandês, campeão do mundo de Match Racing e que surge em Portugal a capitanear a Oman Air, equipa de Omã, compatriota do igualmente campeão na mesma classe, Phil Robertson, que integra a embarcação chinesa, CHINAone NINGBO e Roman Hagara, austríaco medalha de ouro na classe Tornado em dois Jogos Olímpicos consecutivos (Sydney e Atenas). Por fim, de novo em Lagos, Franck Cammas, skipper do NORAUTO, vencedor da Rota do Rum (Route du Rhum), Jules Verne Trophy e Solitaire du Figaro, regatas em solitário, vencedor da Volvo Ocean Race (Open 70 Groupama 4), campeão na classe trimarã, ORMA 60 e vencedor da etapa GC32 de Lagos no ano passado.

“O Algarve, e Lagos, no caso, é muito mais que uma região de sol e praia”

“Nunca tive tantos campeões do mundo à minha frente”, regozijou Martinho Fortunato, comodoro do Clube de Vela de Lagos e CEO da Marina de Lagos, referindo-se à constelação de estrelas náuticas espalhadas pelas 10 equipas, em representação de sete países que vão dos EUA, à China, passando por Omã ou Suíça (com três equipas), que marcam presença na baía de Lagos durante o próximos quatro dias (até domingo).