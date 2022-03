Em Braga, em golo de Henrique Gomes, aos 89 minutos, jogador que tinha entrada em campo um minuto antes, garantiu o triunfo do Gil Vicente.

Com esta vitória, o Gil Vicente, que não perde há 11 jogos no campeonato (sete vitórias e quatro empates), está em quinto lugar, com 45 pontos, a um do Sporting de Braga, que é quarto e vai em três jogos seguidos sem triunfos.