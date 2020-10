Um ataque na parte final, num dia ganho pelo esloveno Jan Tratnik (Bahrain-McLaren), permitiu-lhe ganhar dois segundos aos rivais na luta pela vitória final, e mesmo que não fosse planeado, revelou no final que achou “que era a melhor tática defensiva”.

“Não acho que esses segundos façam a diferença. Defensivamente, foi a melhor opção. Costumo ser bom nestes finais explosivos, tinha boas pernas e senti-me bem”, atirou.

Na luta pela geral, o português vai para 14 dias com a camisola rosa no corpo, à frente de dois homens da Sunweb como mais próximos perseguidores, o holandês Wilco Kelderman, em segundo a 17, e o australiano Jai Hindley, em terceiro a 2.58 minutos.

Essa liderança, que tem paralelo, na equipa belga, com a do francês Julian Alaphilippe na Volta a França de 2019, e um tempo de liderança pouco habitual, no que continua a decrever como “um sonho realizado”.

Quer guardar a ‘maglia rosa’ o máximo de tempo possível e enfrenta, na quarta-feira, um dia “muito difícil”, de alta montanha e com chegada em alto, mas espera “ter boas pernas” para bater os candidatos, ou pelo menos um em particular.

“Estou preocupado com Kelderman, porque para os outros tenho uma boa margem”, considerou.

Almeida comentou ainda o teste positivo ao novo coronavírus do colombiano Fernando Gaviria (UAE Emirates), depois de o ‘sprinter’ já ter contraído a covid-19 em março, tendo abandonado o Giro.

“É muito, muito azar, e logo a segunda vez. Desejo-lhe o melhor e que passe bem”, declarou o jovem de 22 anos.

A “preocupação” com possíveis infeções foi outro dos temas levantados após o segundo e último dia de descanso, com o ciclista natural de A-Dos-Francos (Caldas da Rainha) a asseverar que toda a equipa tem tentado “proteger-se” e não perder a ‘corsa rosa’ “quando está bem, depois há um teste positivo e é preciso abandonar”.

Na quarta-feira, a 17.ª de 21 etapas liga Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio em 203 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última delas a coincidir com a meta.

“Vamos ver quão longe posso ir. Estou confiante e a esperar o melhor, mas preparado para o pior”, comentou.