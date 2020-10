Tratnik, de 30 anos, cortou a meta ao cabo de 6:04.36 horas, necessários para percorrer os 229 quilómetros entre Udine e San Daniele del Friuli, sete segundos à frente do australiano Ben O'Connor (NTT), segundo, e do italiano Enrico Battaglin (Bahrain-McLaren), terceiro a 1.14 minutos, todos eles integrantes da fuga do dia, que teve quase 30 elementos.

Na luta pela geral, João Almeida atacou já na parte final do pelotão e ganhou dois segundos à concorrência, com dois homens da Sunweb como mais próximos perseguidores, o holandês Wilco Kelderman, em segundo a 17, e o australiano Jai Hindley, em terceiro a 2.58 minutos.

Na quarta-feira, a 17.ª etapa liga Bassano del Grappa a Madonna di Campiglio em 203 quilómetros, com três contagens de montanha de primeira categoria, a última delas a coincidir com a meta.