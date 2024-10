Ricardo Melo Gouveia aterrou na Coreia do Sul na 154.ª posição do ranking e “sem expectativas”, mas sai com o cartão do DP World Tour para a próxima época na mão.

A necessitar de um top 5 para garantir a permanência no principal circuito europeu de golfe, “Melinho” terminou em 3.º lugar o Genesis Championship”, na Coreia do Sul, naquele que foi o melhor resultado de sempre obtido no DP World Tour.

“Estou na lua, conseguir manter o cartão no próximo ano é inacreditável”, disse em entrevista ao DP World Tour.

“Obviamente estava a pensar vencer o torneio, mas ao mesmo tempo, nos últimos buracos sabia qual era a minha posição, por isso foi um misto de emoções, estou tão feliz”, continuou o golfista que saltou 54 posições e garantiu a permanência no antigo European Tour na derradeira hipótese da temporada.

“Para ser honesto, só pensei no 18.º buraco na segunda pancada. Estive o percurso todo a pensar vencer o torneio, e creio ter sido isso o que me manteve no topo do leaderboard, foi a chave de hoje”, apontou.

O golfista de 33 anos concluiu as quatro voltas com 272 pancadas, 16 abaixo do par do Jack Nicklaus Golf Club Korea, Incheon e arrecadou o segundo mais alto “prize money” de sempre, no valor de mais de 230 mil euros (232.873,45).

Numa temporada cujo melhor resultado tinha sido um 23.º posto e em que tinha passado o cut somente 12 vezes, em 29 torneios, Ricardo Gouveia realçou ainda que as “minhas características se encaixam no meu jogo” e a diferença esteve no facto de ter jogado “bem toda a semana”, explicou.