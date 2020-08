Aos 23 anos, Morikawa estreou-se no PGA Championship, primeiro ‘major’ do ano devido à pandemia de covid-19, com uma vitória sem grandes ovações e sem público.

O golfista de Los Angeles, baseado em Las Vegas, ganhou dois milhões de dólares (cerca de 1,7 milhões de euros) e um lugar entre os cinco primeiros da classificação mundial.

Com 13 pancadas abaixo do par, Morikawa terminou com duas pancadas à frente do inglês Paul Casey e do norte-americano Dustin Johnson, que no sábado liderava o campeonato, após a terceira volta ao Harding Park.

A vitória neste campeonato colocou Morikawa nos primeiros lugares da classificação do PGA Tour e nas três finais das próximas semanas em Boston, Chicago e Atlanta, nas quais poderá ficar com a taça Fedex e um prémio de dez milhões de dólares (cerca de 8,5 milhões de euros).