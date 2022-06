Os dois jogadores totalizam 135 pancadas (cinco abaixo do PAR), Morikawa depois de juntar 66 (quatro abaixo) no segundo dia às 69 (uma abaixo) do primeiro e Dahmen após somar 67 ‘shots’ (três abaixo) a abrir e 68 (dois abaixo) na segunda volta.

Na sexta-feira, Morikawa somou cinco ‘birdies’ (uma pancada abaixo do PAR) e um ‘bogey’ (uma acima), enquanto Dahmen marcou quatro ‘birdies’ e dois ‘bogeys’.

Morikawa e Dahmen lideram com apenas uma pancada de vantagem sobre um quinteto, que inclui o espanhol Jon Rahm, vencedor do US Open em 2021, e o norte-irlandês Rory McIlroy, antigo número um mundial e vencedor de quarto ‘majors’, o último em 2014.

Os anfitriões Hayden Buckley, Aaron Wise e Beau Hossler também seguem a uma pancada da frente.

Na luta, no grupo dos oitavos classificados, a apenas duas dos dois primeiros, seguem mais cinco jogadores norte-americanos, entre os quais o líder do ‘ranking’ mundial, Scottie Scheffler, que somou 67 pancadas na segunda volta.