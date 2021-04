O emblema ‘blaugrana’ foi claramente superior em todos os momentos do jogo, que contou com o internacional português Francisco Trincão a partir do minuto 63, mas, ainda assim, não se livrou de um ou outro susto dos visitantes, que ficaram reduzidos a 10 elementos na reta final, quando Oscar Plano (79) recebeu ordem de expulsão.

O 'nulo' parecia ser o desfecho esperado no Estádio Camp Nou, em Barcelona, até que o internacional francês aproveitou bem uma bola enviada pelo colega Ronald Araujo, após cruzamento de Frenkie de Jong, para disparar de primeira, de pé esquerdo, batendo Jordi Masip.

Este foi o 19.º jogo consecutivo dos catalães sem perder na La Liga, tendo conquistado 40 dos últimos 42 pontos.

Com esta vitória, a equipa treinada por Ronald Koeman mantém-se no segundo lugar, com 65 pontos, mais dois do que Real Madrid, terceiro colocado, e a apenas um do líder isolado Atlético Madrid. Já o Valladolid, que hoje não teve o português Jota, devido a lesão, é 16.º, com 27.