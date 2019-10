Saído do banco aos 72 minutos, De Jong estreou-se hoje a marcar pelos sevilhanos, num jogo em que os três pontos custaram a conquistar, com o Sevilha a igualar Atlético de Madrid e Real Sociedad no quarto lugar, com 16 pontos. O Levante continua com 11, em 11.º.

Poucas horas antes do início do jogo, o treinador ex-FC Porto Julen Lopetegui teve uma má notícia, a ausência, por lesão, do ‘capitão’ Daniel Carriço, com o luso a falhar o jogo devido a uma entorse no tornozelo direito.

A partida foi marcada pelo desperdício de oportunidades de golo por parte dos avançados do Sevilha, que deixou Rony Lopes no banco, em particular do mexicano ‘Chicharito’, enquanto a formação valenciana teve em Rúben Vezo um defesa importante, com vários cortes decisivos, e em Hernâni (saiu aos 64) um foco de perigo, com vários dribles, remates e cruzamentos.

Antes, o Alavés venceu o primeiro jogo do dia por 2-0, na receção ao Celta de Vigo, enquanto o o Athletic de Bilbau somou o quarto jogo sem vencer ao empatar em casa com o Valladolid.