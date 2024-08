Foi um verdadeiro golpe de teatro na Arena Champ-de-Mars, na final de -100 kg, em que o georgiano liderava por waza-ari a segundos do fim dos quatro minutos, mas cometeu um erro que a arbitragem não deixou escapar.

Ambos os judocas, primeiro e segundo do mundo, estavam tapados com castigos [shido], sendo que um terceiro conduz à eliminação imediata [hansoku-make] e foi esse o cenário, depois da consulta do videoárbitro, para Sulamanidze.

O georgiano, que estava à beira do título olímpico, deixou-se deliberadamente cair, quando Kotsoiev, em desespero, tentava a pega, e deixou escapar o título olímpico, numa decisão que o vice-líder mundial teve dificuldade em aceitar.

Para Kotsoiev foi a glória e o segundo ouro no judo para o Azerbaijão [depois de Heydarot em -73 kg], que, a par do líder Japão (três ouros, uma prata e três bronzes), passa a ser o único país a ter mais do que um ouro olímpico na modalidade em Paris.

A categoria ‘premiou’ ainda o israelita Peter Paltchik e o uzbeque Muzaffarbek, nono e quarto favorito, respetivamente, ambos bronze, numa competição em que Jorge Fonseca foi eliminado na estreia.

Isento na primeira ronda, o português perdeu nos oitavos de final com o japonês Aron Wolf, que era o campeão olímpico em título e acabou por perder mais à frente e cair na repescagem, quadro em que terminou em sétimo.

Ao sexto dia, o Japão saiu pela primeira vez sem medalhas da competição, numa jornada em que a França, tal como na quarta-feira, também ficou em branco.

Para isso contribuiu, em muito, a portuguesa Patrícia Sampaio (-78 kg), ao afastar a favorita Madeleine Malonga, no segundo combate, e na luta pelo bronze, no seu quinto combate, a nipónica Rika Takayama.

Um prémio mais do que merecido para a judoca lusa, pelo muito que mostrou na Arena Champ-de-Mars, num percurso em que foi apenas ‘travada’ pela nova campeã olímpica e líder mundial, a italiana Alice Bellandi.

A final feminina de -78 kg consagrou Bellandi diante da israelita Inbar Lanir, número três do mundo, enquanto o outro bronze, além de Sampaio, foi para Zhenzhao Ma, quarta favorita, num dia em que coube a Patrícia Sampaio contrariar todos os prognósticos.