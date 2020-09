Gonçalo Paciência, de 26 anos, passou as duas últimas épocas na formação de Frankfurt, tendo apontado 15 golos em 61 jogos, em todas as competições.

O Schalke 04 vai contar com o internacional português (dois jogos e um golo pela seleção nacional) durante uma temporada, tendo ficado com opção de compra do jogador. De acordo com a imprensa germânica, o valor ficou estabelecido em 11 milhões de euros.

Formado no FC Porto, Gonçalo Paciência esteve sempre ligado aos ‘dragões’ até 2017/18, época em que transferiu para o Eintracht Frankfurt. Nesse período, o avançado somou também empréstimos à Académica, Rio Ave, Vitória de Setúbal e Olympiacos.

O Schalke 04 terminou a última edição da ‘Bundesliga’ na 12.ª posição.