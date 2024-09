O primeiro-ministro, Luís Montenegro, assumiu hoje o orgulho pela conquista por Sandro Baessa da medalha de prata nos 1.500 metros T20 (deficiência intelectual) dos Jogos Paralímpicos Paris2024.

“Medalha de prata para Sandro Baessa! Parabéns pela conquista nos 1.500 metros nos Jogos Paralímpicos Paris2024. Mais um resultado que é um orgulho para todo o país!”, escreveu Luís Montenegro.

Também na rede social X, o ministro dos Assuntos Parlamentares, que tutela o Desporto, enalteceu o feito do atleta, de 25 anos, que tinha arrebatado a medalha de prata nos Mundiais 2024 e a de bronze em 2023.

“Prata portuguesa no pódio! Parabéns Sandro Baessa pela medalha de prata nos 1.500m T20 nos Jogos Paralímpicos Paris2024, batendo o seu recorde pessoal! Uma corrida de pura garra e determinação que enche Portugal de orgulho!”, lê-se na página de Pedro Duarte.

Sandro Baessa correu a distância em 3.49,46 minutos, melhorando o recorde nacional que já lhe pertencia (3.52,84), numa final vencida pelo britânico Ben Sandilands, com novo recorde mundial (3.45,50).

Na final, disputada no Stade de France, o norte-americano Michael Branningan ficou com o bronze (3.49,91).

A prata de Sandro Baessa, que em Tóquio2020 terminou a prova na 12.ª posição, é a segunda do atletismo português em Paris2024, depois de Miguel Monteiro ter conseguido o ouro no lançamento do peso F40.

Às duas medalhas do atletismo, juntam-se o ouro de Cristina Gonçalves no torneio individual do boccia B3 e os bronzes do nadador Diogo Cancela, nos 200 metros estilos SM8, e do ciclista Luís Costa, na prova de contrarrelógio de estrada.

A dois dias do final da competição, Portugal superou os resultados conseguidos no Rio2016, onde conquistou quatro medalhas.