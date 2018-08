O guarda-redes Stefano Sorrentino, do Chievo, agradeceu hoje a Cristiano Ronaldo a mensagem de apoio recebida após o choque entre ambos na partida da equipa de Verona com a Juventus, no sábado, na primeira jornada da Série A italiana de futebol.

Numa publicação na sua conta na rede social Twitter, o guardião, de 39 anos, mostrou a sua gratidão pela solidariedade da “lenda” portuguesa, ilustrando a publicação com uma fotografia do momento em que chocou com o avançado.

“Recebi uma mensagem de solidariedade e rápida recuperação da parte de Cristiano Ronaldo. Obrigado, lenda", escreveu o guarda-redes do Chievo, cuja equipa viria a ser derrotada pelos heptacampeões de Itália, por 3-2, na estreia do internacional português no campeonato italiano.

Sorrentino acabou por ter de ser substituído já nos descontos do encontro, depois de ter desmaiado em pleno relvado, tendo sofrido um traumatismo no ombro esquerdo, uma fratura no nariz e uma contusão na zona cervical.