“O atleta Franco Israel realizou hoje, domingo, uma intervenção cirúrgica para o tratamento de lesão meniscal do joelho direito”, lê-se num comunicado no site dos ‘leões’, que referem que “a cirurgia foi realizada com sucesso”.

Israel foi titular no sábado, no triunfo caseiro do Sporting frente ao Portimonense (3-0), na 32.ª jornada da I Liga, que deixou os ‘leões’ a dois pontos da conquista do título de campeão português.

Numa temporada em que já fez 23 encontros, 10 dos quais na I Liga, o uruguaio, de 24 anos, assumiu a titularidade no final de fevereiro após a lesão do espanhol António Adán, que continua ausente.

Até ao final da temporada, o Sporting tem dois jogos para o campeonato (Estoril Praia e Desportivo de Chaves), além da final da Taça de Portugal, frente ao FC Porto, em 26 de maio.