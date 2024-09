A Ucrânia, última classificada do Grupo B1 da Liga das Nações, joga com a Geórgia em 11 de outubro, e três dias depois com República Checa, estando ambos os encontros agendados para a Polónia.

Trubin, de 23 anos, soma 15 jogos pela seleção principal da Ucrânia, e foi titular nos dois encontros já disputados para o Grupo B1 da Liga das Nações, em que a equipa perdeu.