Pep Guardiola, técnico do Manchester City, parece ter desafiado as autoridades inglesas ao ostentar novamente, este domingo, em Wembley, durante a final da Taça da Liga contra o Arsenal, um laço amarelo, símbolo da luta separatista da Catalunha.

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou na sexta-feira, dia 23 de fevereiro, a abertura de um procedimento disciplinar contra o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, por ter comparecido nos jogos ostentando um símbolo político catalão.

Desde o final do ano passado, o treinador de origem catalã tem comparecido nas partidas da sua equipa e nas conferências de imprensa com um laço amarelo na lapela, simbolizando o seu apoio aos políticos catalães pró-independência detidos.

Em comunicado, a FA sublinha que a utilização deste símbolo político colide com o seu regulamento, tendo dado a Pep Guardiola até 5 de março às 18:00 hora local (mesma hora em Lisboa) para se explicar.

Em dezembro, o treinador natural de Santpedor, na Catalunha, já explicou que passou a utilizar o laço amarelo em protesto por detenções que considera “injustas”.

“Se me quiserem suspender por isso, ok”, acrescentou, reagindo a um comentário feito então pelo treinador português do Manchester United, José Mourinho, para quem o seu homólogo do Manchester City não deveria ser autorizado a comparecer com aquele símbolo político.

“Se as regras autorizassem a fazê-lo, nesse caso seria livre de o fazer. Mas não creio que as regras permitam mensagens políticas no terreno de jogo”, disse o português.