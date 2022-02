Cristiano Ronaldo não marca um golo há cinco jogos. Desde que fez abanar as redes da baliza do Burnley, num jogo a contar para a 20ª jornada da Premier League, a 30 de dezembro de 2021, que o número sete dos Red Devils não tem vivido os melhores dias no que à concretização diz respeito.

O avançado, que completou 37 anos na semana passada, soma jogos em branco frente ao Wolverhampton, Brentford, West Ham, Middlesbrough (jogo a contar para a Taça de Inglaterra em que o United foi eliminado e Ronaldo falhou uma grande penalidade) e Burnley, a última equipa a quem marcou e que hoje não conseguiu repetir o feito depois de saltar do banco de suplentes aos 68 minutos, para render Edison Cavani e inverter o rumo do jogo que terminou empatado a um golo e que custou o quarto lugar da classificação aos pupilos de Ralf Rangnick, que foram ultrapassados pelo West Ham que esta terça-feira recebeu e venceu o Watford por 1-0.

Para encontrar uma série de cinco jogos oficiais sem marcar qualquer golo na carreira de CR7 é preciso recuar até 2010, ao período em que o jogador vestia a camisola do Real Madrid. Na altura, Cristiano Ronaldo ficou em branco no último jogo da temporada 2009/10, na deslocação a Málaga, e nos quatro primeiros jogos da época seguinte, não tendo conseguido marcar ao Maiorca, Osasuna, Ajax (Liga dos Campeões) e Real Sociedad.

No entanto, e apesar do arranque menos profícuo da temporada 2010/11, Ronaldo fez valer a famosa analogia entre golos e ketchup - "Os golos são o como ketchup: quando aparecem, é tudo de uma vez” - e terminou a época com 53 tentos apontados.

Se tivermos também em conta os jogos internacionais, encontramos uma 'seca' de golos de cinco jogos em 2018, há quatro anos. Nessa altura, Ronaldo não conseguiu fazer o gosto ao pé nos últimos dois jogos de Portugal no Mundial de 2018, disputado na Rússia, onde, inclusive desperdiçou uma grande penalidade frente ao Irão, no último jogo da fase de grupos, e nos três primeiros encontros pela Juventus.

Curiosamente, esta também foi a primeira vez em seis anos que o avançado não celebrou o aniversário com um golo no primeiro jogo a seguir à data em que celebra o seu nascimento, cinco de fevereiro. Em 2020/21, num jogo em Turim, marcou um dos golos da vitória por 2-0 da Juventus sobre a AS Roma, em 2019/20, também pela Vechia Signora, marcou um golo na deslocação ao terreno do Hellas Verona, em 2018/19, na época de estreia pelos Bianconeri marcou e assistiu na visita ao Sassuolo, em 2017/18, com o Real Madrid, assinou um hattrick na receção ao Real Sociedad, em 2016/17 marcou frente ao Osasuna. Só em 2016 ficou em branco na vitória dos Merengues sobre o Granada.

Esta temporada, com a camisola do United, Ronaldo soma 14 golos e três assistências em 25 jogos.