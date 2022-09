Carlos Alcaraz, que tem apenas 19 anos e quatro meses, protagonizou uma final eletrizante do Open dos Estados Unidos, no Arthur Ashe Stadium, onde ambos os finalistas - ele e o norueguês Casper Ruud - poderiam ter saído com o primeiro troféu de major e na liderança do ranking da ATP.

Mas, depois de fechar o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 2-6, 7-6 (7/1) e 6-3, em três horas e 20 minutos, foi o jovem tenista que nasceu em Murcia, no sul de Espanha, que ergueu a taça e ascendeu ao topo do ténis mundial.

Assim que a partida terminou, Alcaraz não conteve as lágrimas e correu em direção à box para abraçar o pai, Carlos, e o treinador, o ex-tenista Juan Carlos Ferrero.

"É algo que sonhei desde que era menino. Ser número 1 do mundo, ser campeão de um Grand Slam", disse o espanhol.

Alcaraz realizou o duplo sonho de uma assentada depois de duas semanas em que foi o jogador com mais tempo no court num Grand Slam.

"Estou um pouco cansado, mas digo sempre que uma final de um Grand Slam ou de um torneio não é momento de estar cansado", ressaltou. "Tem de se dar tudo em campo. É algo que trabalhei muito para conseguir e não é o momento para estar cansado".

Nas redes sociais, multiplicaram-se partilhas de adeptos da modalidade no mundo inteiro, incluindo memórias de quem tem acompanhado o jovem novo nº.1 na sua caminhada até ao topo. Uma das declarações públicas que captou mais atenção foi a de Rafael Nadal, o espanhol que tem arrebatado os courts nos últimos 17 anos e que é o ídolo do novo campeão.

"Felicidades Carlos Alcaraz pelo teu primeiro Grand Slam e pelo número 1 que carimba a primeira grande temporada, estou certo de que serão muitas mais", escreveu na sua conta de Twitter.

Em 2021, no dia em que completou 18 anos, foi também Rafael Nadal que o jovem nº.1 defrontou, num torneio em Madrid.

Antes de receber o cheque de 2,6 milhões de dólares e o troféu das mãos do ex-tenista americano John McEnroe, Alcaraz agradeceu ao público de Nova Iorque pelo apoio e prestou solidariedade à cidade em lembrança ao 21º aniversário dos atentados de 2001.

"Sei que é um dia especial para todos. Os meus pensamentos estão com todos vocês", afirmou.

Desde a criação do ranking da ATP, em 1973, Alcaraz é o 28º jogador a alcançar o topo e o quarto espanhol, depois de Nadal, Carlos Moyá e Ferrero.

Antes dele, o número 1 do mundo mais jovem era o australiano Leyton Hewitt, na temporada 2001, aos 20 anos e nove meses. Mas Alcaraz pode ainda associar o dístico de "mais jovem" em outras comparações: mais jovem a vencer um Grand Slam desde Nadal em 2005, mais jovem vencedor do US Open desde Sampras em 1990, mais jovem a vencer Nadal e Djokovic, mais jovem a vencer os Masters 1000 de Miami e Madrid.

E está só a começar.

*Com AFP