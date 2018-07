Três semanas depois do início do Mundial da Rússia, os rebeldes pro-russos em Donetsk, na Ucrânia, cumpriram a sua promessa de abrir um espaço de adeptos numa cafeteria localizada na Donbass Arena, que foi o orgulho dos habitantes, mas ficou abandonada desde a explosão do conflito com o Exército ucraniano em 2014, que já deixou mais 10 mil mortos.

Hoje, este recinto ultramoderno inaugurado em 2009 nesta cidade industrial do leste e frequentado por estrelas do futebol há alguns anos, abriga um museu, um café para acompanhar os jogos e organiza visitas guiadas.

Decorado com as cores do clube local, o Shakhtar, que teve que deixar Donetsk no início da guerra, o estádio é equipado com várias telas que transmitem as partidas pela televisão russa e pela Internet. O toque de recolher imposto pelos separatistas devido aos combates e que começa às 23h00 locais e dura toda a noite, foi adiado até 01h00, permitindo que os fãs de futebol se reúnam para ver as partidas noturnas pela televisão.

As autoridades separatistas justificaram a decisão com a "estabilização da situação" na frente onde há um cessar-fogo precário desde a assinatura dos acordos de paz em 2015.

"Todas as mesas estão reservadas para a Rússia-Croácia esta noite, e o toque de recolher permitirá que as pessoas passem um momento bom juntas", disse Youlia, gerente de 27 anos do café Donbass Arena.