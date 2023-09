“A assembleia de acionistas e o conselho fiscal da DFB decidiram hoje, por sugestão do presidente federativo, Bernd Neuendorf, dispensar o selecionador nacional Hansi Flick e os assistentes técnicos Marcus Sorg e Danny Röhl das respetivas funções com efeitos imediatos”, informou o organismo, em comunicado publicado através do seu sítio oficial.

Hans-Dieter Flick, de 58 anos, abandonou o multicampeão nacional Bayern Munique em 2021 para suceder a Joachim Löw, que tinha coadjuvado na seleção ‘AA’ da Alemanha, entre 2006 e 2014, num período abrilhantado pela conquista do Mundial2014, no Brasil.

“Os comités concordaram que a seleção necessita de um novo impulso após os recentes resultados dececionantes. É preciso olhar para o próximo Euro2024 com um espírito de otimismo e confiança no nosso país. Pessoalmente, é uma das decisões mais difíceis do meu mandato até agora. Aprecio ‘Hansi’ e os seus adjuntos, mas o êxito desportivo é a principal prioridade da DFB. Portanto, a decisão era inevitável”, vincou Bernd Neuendorf, numa altura em que restam nove meses para o principal torneio continental de seleções.

Flick ainda resistiu à segunda eliminação consecutiva da Alemanha na fase de grupos do Mundial, ao ficar atrás de Japão e Espanha na edição de 2022, disputada no Qatar, mas sai ao fim de apenas uma vitória nos seis embates particulares realizados durante 2023.

Depois de ter batido o Peru (2-0) no papel de anfitriã, a ‘mannschaft’ cedeu em casa com Bélgica (2-3), Colômbia (0-2) e Japão (1-4) e na visita à Polónia (1-0), orientada pelo ex-selecionador português Fernando Santos, empatando ainda na receção à Ucrânia (3-3).

“‘Hansi’ Flick desgastou-se nos últimos meses. Conjuntamente com a sua equipa técnica, ele deu tudo para mudar para melhor depois do Mundial. Infelizmente, temos de perceber que não foi bem-sucedido. A partida frente ao Japão mostrou-nos claramente que já não podemos fazer progressos nesta situação. Agora, temos de agir com responsabilidade e mudar alguma coisa para podermos desempenhar esse exigente e ambicioso papel de anfitrião do Europeu no nosso país”, reconheceu Rudi Völler, diretor desportivo da DFB.

Enquanto não é alcançado o “objetivo de encontrar o mais rápido possível” o sucessor de Hans-Dieter Flick, que somou 12 vitórias, sete empates e seis derrotas em 25 desafios, a Alemanha vai ser comandada pelo antigo avançado na receção à vice-campeã mundial França, na terça-feira, em Dortmund, em mais um jogo de preparação para o Euro2024.

“A tarefa mais urgente será contratar um selecionador nacional que realinhe a equipa a curto prazo e se prepare para o Europeu. Um selecionador nacional que, a longo prazo, levará a seleção nacional de volta ao nível que conhecemos e esperamos dela”, definiu Rudi Völler, que será coadjuvado por Hannes Wolf, selecionador dos sub-19, e Sandro Wagner, adjunto dos sub-20, no próximo duelo da tetracampeã mundial e ‘tri’ europeia.